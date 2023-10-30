Губернатор Севастополя сообщил о двух сбитых над городом воздушных целях

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Военные сбили в понедельник над Севастополем две воздушные цели, обломки упали в нескольких местах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане", - написал он в телеграм-канале.

В Севастополе уже около часа действует воздушная тревога. По информации губернатора, работает ПВО, военные используют табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты.