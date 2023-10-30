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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

МВД РФ опровергло сообщения о гибели полицейского в ходе беспорядков в Махачкале

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В МВД РФ опровергли информацию о гибели полицейского, который участвовал в пресечении массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в ночь на 30 октября.

"Распространенная в СМИ и сети Интернет информация о гибели сотрудника полиции, принимавшего участие в пресечении массовых беспорядков в ночь с 29 на 30 октября на территории международного аэропорта Махачкала, не соответствует действительности", - сказали журналистам в МВД.

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По словам представителей пресс-службы, двое полицейских, получивших травмы, проходят лечение в медицинских учреждениях. Остальные после оказания медицинской помощи доставлены домой.

В МВД России призвали журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации и обращаться за комментариями в пресс-службы органов власти.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что вечером 29 октября "неустановленные на данный момент лица, находясь на территории аэропорта "Уйташ" (Махачкала), сопровождая свои действия массовыми беспорядками и насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, проникли на охраняемую территорию аэропорта и в последующем на взлетно-посадочную полосу - к самолету, прибывшему из Израиля, в помещения аэропорта, где учинили погромы".

Возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках. В МВД сообщили, что установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны.

МВД РФ Махачкала Дагестан
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