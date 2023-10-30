Международный каспийский форум в Дагестане перенесли на две недели
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Власти Дагестана изменили даты проведения международного цифрового форума, сообщает пресс-служба Минцифры республики.
"Международный Каспийский цифровой форум переносится на две недели. Новые даты проведения – 16 и 17 ноября", - говорится в сообщении.
Такое решение, по данным ведомства, было принято Минцифры России и правительством Дагестана в понедельник вечером.
Ранее министерство цифрового развития Дагестана сообщало, что в Каспийске 2 и 3 ноября пройдет Международный Каспийский цифровой форум.