После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 подозреваемых

Во время беспорядков травмы получили девять сотрудников полиции

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Полиция установила личности более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает ГУ МВД по СКФО.

В ходе массовых беспорядков, которые группа лиц спровоцировала 29 октября на территории аэропорта, пострадали 9 сотрудников полиции, которые получили различные телесные повреждения, двое из них находятся в больнице.

"В результате принятых мер сотрудниками МВД по Республике Дагестан во взаимодействии с другими правоохранительными структурами эти нарушения пресечены. В настоящее время аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка", - говорится в сообщении.

Полиция продолжает устанавливать всех причастных к беспорядкам.

Минздрав Дагестана ночью сообщал о двух десятках пострадавших, среди которых были и силовики и гражданские лица.

ГУ МВД по СКФО возбудило уголовное дело по ст.212 УК (организация массовых беспорядков) в связи с призывами к несанкционированным акциям на территории аэропорта.

Росавиация временно закрыла аэропорт Махачкалы. Глава Дагестана Сергей Меликов сказал журналистам, что аэропорт будет восстановлен за два-три дня, критическая инфраструктура там не пострадала. В эти дни рейсы Махачкалы будут обслуживать запасные аэродромы.