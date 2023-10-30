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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

СК проводит обыски по месту жительства фигурантов дела о беспорядках в Махачкале

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Дело о массовых беспорядках в Махачкале будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета РФ (СКР), сообщает в понедельник телеграм-канал ведомства.

"Председатель СК России Бастрыкин А.И. провел оперативное совещание с участием первого заместителя председателя СК России Кабурнеева Э.В., на котором заслушал доклад о первоначальных следственных действиях по уголовному делу о массовых беспорядках на территории аэропорта "Уйташ" (Махачкала) в республике Дагестан", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, по итогам совещания "глава ведомства принял решение передать уголовное дело в Главное следственное управление Следственного комитета для полного, объективного и тщательного расследования".

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"В рамках уголовного дела допрашиваются участники массовых беспорядков. По месту жительства лиц причастных к организации и исполнению преступления проводятся обыски", - заявили в СКР.

Там отметили, что зафиксированы повреждения имущества, изъяты записи с камер видеонаблюдения.

"Действиям всех причастных к произошедшему будет дана правовая оценка", - говорится в пресс-релизе.

Как ранее сообщили в ведомстве, накануне вечером неустановленные лица, находясь на территории аэропорта "Уйташ" (Махачкала), сопровождая свои действия массовыми беспорядками и насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, "проникли на охраняемую территорию аэропорта и в последующем на взлетно-посадочную полосу - к самолету, прибывшему из Израиля, в помещения аэропорта, где учинили погромы".

По данному факту расследуется уголовное дело по ч.ч.1, 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки).

Ранее в ГУ МВД России по СКФО сообщили о возбуждении уголовного дела по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после инцидента.

Минздрав региона информировал, что в результате беспорядков пострадали около 20 человек, двое - в крайне тяжелом состоянии.

Дагестан Махачкала СКР Александр Бастрыкин
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