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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Пять человек остаются в больнице после инцидента в аэропорту Махачкалы

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Амбулаторная медицинская помощь была оказана 18 пострадавшим после инцидента в аэропорту Махачкалы, они отпущены домой, еще пятеро остаются в больнице, сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана в своем телеграм-канале.

"В больницах Дагестана лечатся пять пострадавших после инцидента в аэропорту Махачкалы. Двое из них - в тяжелом состоянии вследствие черепно-мозговых травм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что четверо из пяти остающихся в больнице пострадавших - полицейские.

В воскресенье вечером Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных на перрон.

Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства. В домах участников беспорядков проводятся обыски. Возбуждено уголовное дело по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков).

Минздрав региона информировал, что в результате беспорядков пострадали около 20 человек, двое - в крайне тяжелом состоянии. В МВД уточняли, что среди пострадавших - девять полицейских.

В данный момент аэропорт полностью под контролем органов правопорядка. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что на восстановление аэропорта потребуется 2-3 дня. В период восстановительных работ все рейсы будут осуществляться через запасные аэродромы.

Дагестан Махачкала
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