Путин в понедельник проведет большое совещание в связи с событиями в Дагестане

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в связи с беспорядками в Дагестане проведет в понедельник большое совещание с участием премьера Михаила Мишустина, глав силового блока и руководителей палат парламента, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин планирует сегодня ориентировочно в 19:00 провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Состоится подробный разговор", - сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, в совещании примут участие Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, генпрокурор Игорь Краснов, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, первый вице-премьер Андрей Белоусов, главы МИД, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки (СВР) и Следственного комитета Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Александр Бортников, Виктор Золотов, Сергей Нарышкин и Александр Бастрыкин, а также первый замглавы МВД Александр Горовой.

Песков отметил, что на совещании публичным будет выступление Путина, после чего его планируется продолжить в закрытом режиме.

У пресс-секретаря президента также поинтересовались, как в Кремле оценивают действия властей Дагестана в связи с ситуацией в выходные. В ответ Песков предложил дождаться совещания у главы государства.

Аналогичным образом он ответил и на вопрос о том, какие меры будут приниматься к участникам событий в Дагестане.

Ранее в понедельник в Следственном комитете России сообщили, что накануне вечером неустановленные лица, находясь на территории аэропорта "Уйташ" (Махачкала), сопровождая свои действия массовыми беспорядками и насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, "проникли на охраняемую территорию аэропорта и в последующем на взлетно-посадочную полосу - к самолету, прибывшему из Израиля, в помещения аэропорта, где учинили погромы".

По данному факту расследуется уголовное дело по ч.ч.1, 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки).

Дело о массовых беспорядках в Махачкале будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета РФ (СКР).

"В рамках уголовного дела допрашиваются участники массовых беспорядков. По месту жительства лиц причастных к организации и исполнению преступления проводятся обыски", - заявили в СКР.

Минздрав региона информировал, что в результате беспорядков пострадали около 20 человек, двое - в крайне тяжелом состоянии.