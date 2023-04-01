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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Начало действовать субсидирование жд-перевозок топлива на Дальний восток и в Сибирь

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Субсидирование из бюджета РФ жд-перевозок нефтепродуктов в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) и ряд регионов Сибирского федерального округа (СФО) началось с 1 апреля 2023 года, речь идет о перевозках бензина, дизтоплива и авиакеросина российскими юридическими лицами.

В числе субъектов Дальнего Востока, в направлении которых осуществляется перевозка моторного топлива по льготному тарифу РЖД: Бурятия, Якутия, Забайкальский край, Приморский и Хабаровский край, Еврейская автономная, Амурская и Сахалинская области. Два региона Сибири, куда поставки топлива теперь тоже субсидируются - это Иркутская область и Красноярский край.

При поставках топлива в эти регионы государство возмещает ОАО "РЖД" недополученные доходы, возникающие в результате установления льготных тарифов на перевозку моторного топлива. В свою очередь РЖД предоставляет соответствующую скидку грузоотправителю в размере до 4 тысяч рублей на тонну топлива к тарифу на перевозку.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) "Интерфаксу" подчеркнули, что механизм субсидирования станет серьезным фактором для выравнивания условий топливообеспечения Дальнего Востока и других регионов: "Благодаря ему будет расширен список НПЗ, которые смогут поставлять топливо на Дальний Восток. Например, не только с НПЗ в Сибирском Федеральном округе, но и, например, из Башкортостана. Это должно помочь нарастить запасы топлива в регионах в преддверии высокого спроса в летний сезон как для АЗС в структуре ВИНКов, так и для независимых сетей. Кроме того, это позволит сократить издержки на транспортировку, что приведет к ценовой стабильности на нефтепродукты".

В федеральном бюджете на субсидирование программы в 2023 году предусмотрено 9,3 млрд рублей, в 2024 году - 9,6 млрд рублей, в 2025 году - 10,2 млрд рублей.

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Программа субсидирования перевозок нефтепродуктов по железной дороге заработала с 2022 года, придя на смену действовавшему механизму "дальневосточного демпфера". На её реализацию из федерального бюджета в 2022 году было потрачено около 9,8 млрд рублей.

Однако субсидии, выделенные из бюджета на 2022 год, закончились уже в середине лета, хотя субсидирование началось с февраля. В связи с этим ведомства подчеркивали необходимость поиска дополнительного финансирования на цели субсидирования, чтобы размер средств в 2023 - 2025 годах составлял 14,5 млрд рублей ежегодно. В числе дописточника назывался резервный фонд правительства. Однако, пока о решениях относительно дополнительных источников финансирования субсидий жд-перевозок на восток в 2023 году не сообщалось.

Исторически на Дальнем Востоке недостаток нефтеперерабатывающих мощностей: здесь действуют всего два НПЗ (Комсомольский "Роснефти" и Хабаровский ННК). Почти 50% всего потребляемого в ДФО топлива поступает по железной дороге от НПЗ из Сибири и центральной России. Перевозка топлива на восток повышает стоимость топлива из-за логистического плеча и ставки железнодорожных тарифов. В связи с этим правительством введено субсидирование жд-тарифа при перевозке нефтепродуктов в ДФО и ряд регионов СФО.

Россия ДФО Красноярский край Иркутская область
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