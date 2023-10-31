Дума 1 ноября рассмотрит вопрос о лишении мандатов депутатов Власова и Белоусова

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Совет Думы решил вынести на рассмотрение пленарного заседания 1 ноября проект постановления о лишении мандатов депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия - За правду"), сообщила пресс-служба палаты.

Решение Совета принято по итогам рассмотрения этого вопроса в думских комиссиях по этике и по мандатным вопросам.

"Если мы видим ситуацию, когда депутат ведет себя безответственно: не посещает пленарные заседания, не работает в рамках комитетов и комиссий, не поддерживает связь со своими избирателями, - он должен знать, что есть нормы закона, по которым с него спросят; депутаты Белоусов и Власов систематически не выполняли свои обязанности", - прокомментировал через пресс-службу спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что вопрос о досрочном лишении депутатов их полномочий будет рассмотрен в закрытом режиме.

"Я думаю, да, в закрытом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что вопрос исключения депутата Власова из ЛДПР "партия обсудит и примет решение". Он также обещал "сказать на днях", кому перейдет вакантный мандат Власова.

31 октября думская комиссия по этике нашла основания досрочно лишить Белоусова и Власова полномочий, сообщил журналистам источник в комиссии. Позже комиссия Госдумы по мандатным вопросам поддержала решение комиссии по этике, сообщил ее председатель Отари Аршба.

Основаниями для досрочного лишения депутатов полномочий названо неисполнение ими в течении 30 и более дней обязанностей, в частности, личного участия в заседаниях комиссии и комитета.

Депутат Госдумы Белоусов, осужденный на десять лет колонии строгого режима за получение взятки более 3 млрд рублей, в августе 2022 года был объявлен в розыск.