Еще одна комиссия Думы рекомендовала лишить мандатов Власова и Белоусова

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала палате досрочно лишить депутатских полномочий Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия - За правду"), сказал журналистам председатель комиссии Отари Аршба.

"Мы поддержали решение комиссии по этике по Власову - все "за", трое воздержались, по Белоусову - все "за", воздержался один", - заявил он.

Он отметил, что по существу члены комиссии не разбирали само нарушение, хотя пригласили всех, в частности, на комиссии присутствовал Власов.

По словам депутата, Совет Думы рассмотрит этот вопрос 31 октября, а на пленарное заседание, как ожидается, он будет вынесен 1 ноября.

Ранее 31 октября думская комиссия по этике нашла основания для досрочного лишения Белоусова и Власова полномочий, сообщил журналистам источник в комиссии.

"Касательно Белоусова принято решение считать установленным основание для досрочного лишения полномочий, которое выражалось в отсутствии более 30 дней на заседаниях комитета по защите конкуренции", - сказал собеседник агентства.

Касательно депутата Власова принято решение считать установленным основание для досрочного лишения его полномочий, выразившееся в неисполнении в течении 30 и более дней обязанностей, в частности, принимать личное участие в заседаниях комиссии по регламенту, добавил источник.

Депутат Госдумы Белоусов, осужденный на десять лет колонии строгого режима по делу о получении взятки в размере более 3 млрд рублей, в августе 2022 года был объявлен в розыск.

Власов ранее говорил "Интерфаксу", что в его случае речь не идет о долгих периодах отсутствия. По его словам, приглашения участвовать в заседаниях не получал, но готов был прийти и "озвучить причину по каждому дню своего отсутствия".

Закон о статусе сенатора и депутата Госдумы предусматривает, что их полномочия могут быть прекращены досрочно в случае неисполнения ими обязанностей в течение 30 и более календарных дней.