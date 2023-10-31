Комиссия Думы по этике нашла основания для лишения мандатов Власова и Белоусова

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по этике на заседании во вторник нашла основания для досрочного лишения депутатских полномочий Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова "Справедливая Россия - За правду", сообщил источник в комиссии.

"Касательно Белоусова принято решение считать установленным основание для досрочного лишения полномочий, которое выражалось в отсутствии более 30 дней на заседаниях комитета по защите конкуренции", - сказал собеседник агентства по итогам заседания.

Он пояснил, что в соответствии со статьей 31 регламента Госдумы принято решение направить решение комиссии по этике и материалы к нему в комиссию по вопросам контроля и мандатным вопросам.

Также и касательно депутата Власова принято решение считать установленным основание для досрочного лишения его полномочий, выразившееся в неисполнении в течении 30 и более дней обязанностей, в частности, принимать личное участие в заседаниях комиссии по регламенту, пояснил источник. Власов по 40 с лишним дней отсутствовал на заседаниях, добавил он.

На заседании комиссии по этике присутствовал депутат Власов. Он отметил, что не всегда получал заранее уведомление о проведении заседаний.

"Комиссия всесторонне изучила материалы представленных дел. По понятным причинам не могли заслушать Белоусова, но комиссия по этике заслушала Власова, который не отрицал систематические пропуски заседаний, а по сути дела пытался объяснить причины отсутствия", - отметил источник в комиссии.

Депутат Госдумы Белоусов, осужденный на десять лет колонии строгого режима за получение взятки более 3 млрд рублей, в августе 2022 года был объявлен в розыск.

Согласно статье 4 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы, полномочия могут быть прекращены досрочно случае неисполнения депутатом в течение 30 и более календарных дней обязанностей.