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В Госдуме рассмотрят вопросы о лишении депутатов Белоусова и Власова мандатов

В Госдуме рассмотрят вопросы о лишении депутатов Белоусова и Власова мандатов
Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов. 2019 год.
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Комиссии Госдумы по этике и мандатным вопросам рассмотрят на заседании во вторник вопрос о лишении депутатских полномочий Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия - За правду"), сообщили "Интерфаксу" члены этих комиссий.

"Заседание комиссии по этике запланировано на завтра, насколько мне известно, стоят вопросы о полномочиях Белоусова и Власова", - сказал в понедельник член комиссии по вопросам депутатской этики Николай Коломейцев.

Он отметил, что речь идет о длительном отсутствии депутатов на заседаниях Госдумы и комитетов.

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Первый зампредседателя комиссии Госдумы по мандатным вопросам Юрий Синельщиков также сообщил агентству, что комиссия соберется во вторник.

Депутат Власов сообщил в разговоре с "Интерфаксом", что приглашения участвовать в заседаниях не получал, хотя сам готов прийти и "озвучить причину по каждому дню своего отсутствия". Вместе с тем он не согласен, что речь идёт о каких-то длительных периодах, что, по его словам, можно проверить, подняв результаты голосования по повестке.

Депутат Госдумы Белоусов, осужденный на десять лет колонии строгого режима за получение взятки более 3 млрд рублей, в августе 2022 года был объявлен в розыск.

Согласно статье 4 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы полномочия могут быть прекращены досрочно случае неисполнения депутатом обязанностей в течение 30 и более календарных дней.

Вадим Белоусов Андрей Власов Госдума
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