В аэропорту Магаса усилили охрану из-за фейков о прибытии авиарейса из Израиля

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Власти Ингушетии принимают меры в связи с информационными вбросами якобы о прибытии в аэропорт "Магас" самолета с пассажирами из Израиля, сообщает пресс-служба мэрии Сунжи.

"В аэропорту "Магас" в Сунже прошло заседание антитеррористической комиссии. Участники обсудили вопрос о недопущении массовых беспорядков, несанкционированных митингов на территории аэропорта в связи с вбросами в социальных сетях фейковой информации о прибытии авиарейса из Израиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта информация не соответствует действительности.

Чтобы не допустить нарушения порядка, власти приняли дополнительные меры безопасности, включая усиление контроля и обеспечение правопорядка на территории аэропорта.