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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Думские комитеты выяснят, было ли иностранное воздействие на события в Дагестане

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Комитеты Госдумы по информационной политике и безопасности получат поручение проверить, было ли иностранное информационное влияние на события в Махачкале, сообщил в телеграм-канале председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

"Госдума даст протокольное поручение комитетам по информполитике и по безопасности: разобраться в наличии фактов иностранного информационного влияния на события в Махачкале 29 октября", - написал он.

Ранее о том, что беспорядки в аэропорту Махачкалы в ночь на 30 октября были спровоцированы извне, заявляли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, представитель МИД РФ Мария Захарова и президент РФ Владимир Путин.

31 октября Песков заявил, что будут усилены меры по противодействию попыткам расшатать ситуацию в России извне с помощью информационных манипуляций. По его словам, это обсуждалось накануне на совещании президента с членами Совбеза, руководством силовых ведомств и спикерами палат Федерального собрания.

"Ситуация будет анализироваться, что необходимо, чтобы такие незаконные проявления минимизировать или исключить полностью в будущем", - добавил Песков.

Александр Хинштейн Госдума Владимир Путин Дагестан Дмитрий Песков МИД
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