Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Предварительный ущерб от инцидентов в аэропорту Махачкалы оценен в 285 млн руб.

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Специальная комиссия установила предварительную сумму ущерба, нанесенного в результате инцидентов в аэропорту Махачкалы (Дагестан) 29 октября, сообщил депутат Госдумы РФ Хизри Абакаров в своем телеграм-канале.

"Мы пригласили экспертов-оценщиков, которые вычисляют во сколько обошлись все эти разрушения. Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 млн рублей, и подсчет еще ведется", - написал Абакаров.

По его словам, абсолютно все, кто крушил аэропорт, попали на камеры наблюдения, их лица хорошо видны, а личности легко опознаваемы.

"Помимо уголовной ответственности за захват стратегического объекта, мы будем требовать, чтобы они возместили ущерб, нанесенный аэропорту. Также мы вносим их в черный список аэропорта, они не будут обслуживаться в аэропорту Махачкалы до тех пор, пока весь ущерб не будет возмещен", - подчеркнул депутат.

Вечером 29 октября Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон. Как заявил во вторник глава Дагестана Сергей Меликов, работа аэропорта Махачкалы после произошедших беспорядков полностью восстановлена.

Минздрав республики сообщал, что в результате беспорядков пострадали около 20 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье 212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.

Также сообщалось, что десятки человек задержаны. В домах участников беспорядков в аэропорту Махачкалы проведены обыски. Уголовные дела в отношении подозреваемых переданы в центральный аппарат СК России.

Дагестан Махачкала
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума 1 ноября рассмотрит вопрос о лишении мандатов депутатов Власова и Белоусова

Дума 1 ноября рассмотрит вопрос о лишении мандатов депутатов Власова и Белоусова

Патрушев сказал, что дальнейшее использование параллельного импорта надо обосновать

Патрушев сказал, что дальнейшее использование параллельного импорта надо обосновать

Ввод Смоленской АЭС-2 запланирован на 2033-2035 гг.

Еще одна комиссия Думы рекомендовала лишить мандатов Власова и Белоусова

В Ялте задержан координатор покушения на экс-депутата Верховной рады Царева

В Ялте задержан координатор покушения на экс-депутата Верховной рады Царева

Первый полет самолета SJ-100 с российским двигателем ожидается в декабре

Первый полет самолета SJ-100 с российским двигателем ожидается в декабре

В Кремле исключили свободный выход из РФ для иностранных компаний

В Кремле исключили свободный выход из РФ для иностранных компаний

РФ поможет задержанному во Франции бизнесмену Кузьмичеву в случае его желания

Роструд напомнил, что вторая ноябрьская рабочая неделя будет короткой

Роструд напомнил, что вторая ноябрьская рабочая неделя будет короткой

Комиссия Думы по этике нашла основания для лишения мандатов Власова и Белоусова

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });