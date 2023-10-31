Предварительный ущерб от инцидентов в аэропорту Махачкалы оценен в 285 млн руб.

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Специальная комиссия установила предварительную сумму ущерба, нанесенного в результате инцидентов в аэропорту Махачкалы (Дагестан) 29 октября, сообщил депутат Госдумы РФ Хизри Абакаров в своем телеграм-канале.

"Мы пригласили экспертов-оценщиков, которые вычисляют во сколько обошлись все эти разрушения. Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 млн рублей, и подсчет еще ведется", - написал Абакаров.

По его словам, абсолютно все, кто крушил аэропорт, попали на камеры наблюдения, их лица хорошо видны, а личности легко опознаваемы.

"Помимо уголовной ответственности за захват стратегического объекта, мы будем требовать, чтобы они возместили ущерб, нанесенный аэропорту. Также мы вносим их в черный список аэропорта, они не будут обслуживаться в аэропорту Махачкалы до тех пор, пока весь ущерб не будет возмещен", - подчеркнул депутат.

Вечером 29 октября Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон. Как заявил во вторник глава Дагестана Сергей Меликов, работа аэропорта Махачкалы после произошедших беспорядков полностью восстановлена.

Минздрав республики сообщал, что в результате беспорядков пострадали около 20 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье 212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.

Также сообщалось, что десятки человек задержаны. В домах участников беспорядков в аэропорту Махачкалы проведены обыски. Уголовные дела в отношении подозреваемых переданы в центральный аппарат СК России.