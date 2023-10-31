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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 10 суток ареста

Пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 10 суток ареста
Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Дагестане суд назначил по несколько суток административного ареста пяти мужчинам, задержанным после беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября, сообщает Верховный суд республики.

"Постановлениями суда от 31 октября мужчины признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство - ИФ). Одному из них назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, четверым - аналогичное наказание сроком на 6 суток", - говорится в сообщении.

Постановления могут быть обжалованы в ВС республики в течение 10 суток со дня вручения или получения их копий.

По версии СК, вечером 29 октября "лица, находясь на территории аэропорта "Уйташ" (Махачкала), сопровождая свои действия массовыми беспорядками и насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, проникли на охраняемую территорию аэропорта и в последующем на взлетно-посадочную полосу - к самолету, прибывшему из Израиля, в помещения аэропорта, где учинили погромы". По факту было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, из Дагестана его передали в центральный аппарат СК.

В МВД сообщали, что установлены личности более чем полутора сотен активных участников беспорядков. К вечеру 30 октября сообщалось о 83 задержанных. Травмы получили 20 человек, в том числе девять полицейских.

По решению Росавиации аэропорт Махачкалы был закрыт с вечера 29 октября до середины дня 30 октября. 31 октября утром глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что работа аэропорта полностью восстановлена. Позднее стало известно, что спецкомиссия предварительно оценила ущерб от инцидентов в аэропорту Махачкалы в 285 млн рублей.

Дагестан МВД Махачкала Сергей Меликов
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