Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Следствие попросило о заочном аресте участницы Pussy Riot Толоконниковой

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте участницы проекта Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана в РФ иноагентом) по уголовному делу об оскорблении чувств верующих, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Толоконниковой", - сообщили в суде в среду.

Согласно информации суда, Толоконниковой заочно предъявлено обвинение в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (часть 1 статьи 148 УК РФ).

Рассмотрение ходатайства назначено на среду, уточнили в суде.

О возбуждении дела в отношении Толоконниковой и о ее розыске стало известно весной 2023 года. Основанием для дела, как сообщалось, послужили публикации в социальных сетях.

В 2012 году Толоконникова была осуждена на два года колонии за хулиганство из-за так называемого панк-молебна в Храме Христа Спасителя.

В настоящее время Толоконникова находится за границей.

Надежда Толоконникова Pussy Riot
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры не ждет роста тарифов операторов связи выше инфляции из-за отмены льгот

Минцифры не ждет роста тарифов операторов связи выше инфляции из-за отмены льгот

Думе предложили давать вид на жительство только через два года брака с гражданином РФ

ФТС предложила ограничить экспорт золота физическими лицами

ФТС предложила ограничить экспорт золота физическими лицами

Госдума досрочно лишила мандатов депутатов Власова и Белоусова

"Ростех" нарастил производство танков в семь раз в 2023 году

Минцифры изменит квоту на бюджетные места IT-специальностей по робототехнике и радиоэлектронике

Минцифры изменит квоту на бюджетные места IT-специальностей по робототехнике и радиоэлектронике

Движение по Крымскому мосту возобновлено после двухчасовой остановки

Движение по Крымскому мосту возобновлено после двухчасовой остановки

Опытный образец дальнемагистрального Ил-96-400М совершил первый полет

Опытный образец дальнемагистрального Ил-96-400М совершил первый полет

В ЦБ объяснили рост ипотеки ослаблением стандартов кредитования

В ЦБ объяснили рост ипотеки ослаблением стандартов кредитования

Автомобильную часть Крымского моста перекрыли второй раз за утро

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });