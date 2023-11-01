Следствие попросило о заочном аресте участницы Pussy Riot Толоконниковой

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте участницы проекта Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана в РФ иноагентом) по уголовному делу об оскорблении чувств верующих, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Толоконниковой", - сообщили в суде в среду.

Согласно информации суда, Толоконниковой заочно предъявлено обвинение в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (часть 1 статьи 148 УК РФ).

Рассмотрение ходатайства назначено на среду, уточнили в суде.

О возбуждении дела в отношении Толоконниковой и о ее розыске стало известно весной 2023 года. Основанием для дела, как сообщалось, послужили публикации в социальных сетях.

В 2012 году Толоконникова была осуждена на два года колонии за хулиганство из-за так называемого панк-молебна в Храме Христа Спасителя.

В настоящее время Толоконникова находится за границей.