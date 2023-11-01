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Суд отказал следствию в заочном аресте участницы Pussy Riot Толоконниковой

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы отклонил ходатайство следствия о заочном аресте участницы проекта Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана в РФ иноагентом) по уголовному делу об оскорблении чувств верующих, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Толоконникова, как уточнили в суде, находится в межгосударственном розыске.

Расследованием дела, по данным суда, занимается Мещанский межрайонный следственный отдел управления столичного Следственного комитета по Центральному административному округу.

Толоконниковой заочно предъявлено обвинение в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

Обвинение Толоконниковой предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей, либо обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до одного года.

О возбуждении дела об оскорблении чувств верующих в отношении Толоконниковой стало известно весной 2023 года. Основанием для дела, как сообщалось, послужили публикации в социальных сетях.

В 2012 году Толоконникова была осуждена на два года колонии за хулиганство из-за так называемого панк-молебна в Храме Христа Спасителя.

В настоящее время Толоконникова находится за границей.

Pussy Riot Москва Надежда Толоконникова
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