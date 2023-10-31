Гладков сообщил о повреждении при обстреле линии электропередач в Шебекинском округе

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Шебекинского городского округа.

"ВСУ обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях, также повреждена линия электропередачи", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Он, отметил, что оперативные службы уже работают на месте.

"Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", - уточнил Гладков.