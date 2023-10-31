Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Гладков сообщил о повреждении при обстреле линии электропередач в Шебекинском округе

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Шебекинского городского округа.

"ВСУ обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях, также повреждена линия электропередачи", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Он, отметил, что оперативные службы уже работают на месте.

"Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", - уточнил Гладков.

Вячеслав Гладков Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Правительство ввело на полгода запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

Путин принял отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова

Путин принял отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова

Квота на импорт агрохимикатов в Россию предложена в объеме 16 748 тонн

Что произошло за день: вторник, 31 октября

AB InBev Efes выступила против введения минимальной розничной цены на пиво

Еще двое получили по трое суток ареста после беспорядков в аэропорту Махачкалы

РСПП предложил отменить "курсовые" экспортные пошлины с 2024 года

В аэропорту Магаса усилили охрану из-за фейков о прибытии авиарейса из Израиля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });