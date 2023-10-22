Три белгородских муниципалитета обстреляли ВСУ за сутки

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных по территории региона со стороны Украины за минувшие сутки.

"В Белгородском районе по МАПП (международный автомобильный пункт пропуска - ИФ) "Нехотеевка" выпущен один артиллерийский снаряд", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано 25 гранатометных выстрелов.

В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино" выпущен один снаряд из гранатомета СПГ-9 "Копье", информирует губернатор.

Гладков отметил, что во всех населенных пунктах обошлось без пострадавших и последствий.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля прошлого года подвергаются обстрелам со стороны Украины. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.