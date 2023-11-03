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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

В Кремле не знают, может ли сын Пригожина возглавить ЧВК "Вагнер"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - США могут высказать Минобороны РФ свои озабоченности относительно возможности передачи группой "Вагнер" ЗРК "Панцирь" группировке "Хезболла", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; кроме того, он не стал комментировать информацию о том, что группу "Вагнер" может возглавить сын Евгения Пригожина.

"Мы уже говорили, что де-факто такой группы ("Вагнер") не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило ни на чем не основываются и ничего под собой не имеют. По линии военных есть экстренные каналы связи. Если есть действительно на чем-то зиждущиеся озабоченности, их всегда можно донести до наших военных", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал сообщения о том, что США обеспокоены тем, что представители группы "Вагнер" могут передать зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" группировке "Хезболла".

Его также попросили прокомментировать сообщения, что группу "Вагнер" может возглавить сын Евгения Пригожина Павел.

"Это вопрос не к нам. Это не наша тема. Никакой информацией я здесь не располагаю", - ответил Песков.

Вагнер Дмитрий Песков Минобороны РФ Хезболла
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