Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

МВД Великобритании объявило группу "Вагнер" террористической организацией

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Великобритании в пятницу внесло группу "Вагнер" в список террористических организаций, чья деятельность запрещена на территории страны.

"Запрет вступает в силу немедленно и делает принадлежность к группе "Вагнер" или ее активную поддержку уголовным преступлением с потенциальным тюремным заключением сроком до 14 лет, которое может быть назначено вместе со штрафом или вместо него", - сообщается на сайте МВД.

Помимо "Вагнера", в список запрещенных в Великобритании входит 78 других организаций.

Вагнер Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Американская компания 777 Partners приобрела английский ФК "Эвертон"

Американская компания 777 Partners приобрела английский ФК "Эвертон"

Финляндия с 16 сентября запретит въезд машин с российскими номерами

Финляндия с 16 сентября запретит въезд машин с российскими номерами

Лукашенко сообщил о поставке Белоруссией в РФ по 60 тыс. т дизтоплива и бензина

Лукашенко сообщил о поставке Белоруссией в РФ по 60 тыс. т дизтоплива и бензина

Эстония собирается денонсировать договор с РФ о правовой помощи

В Финляндии готовятся ввести запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Google заплатит по мировому соглашению $93 млн за тайную слежку за американцами

Министра обороны Китая могут отправить в отставку

Министра обороны Китая могут отправить в отставку

ЦБ Китая влил 591 млрд юаней в финсистему по программе среднесрочного кредитования

ЦБ Китая влил 591 млрд юаней в финсистему по программе среднесрочного кредитования

Что случилось этой ночью: пятница, 15 сентября

Зеленский может встретиться с Байденом в Вашингтоне

Зеленский может встретиться с Байденом в Вашингтоне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });