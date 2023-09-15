МВД Великобритании объявило группу "Вагнер" террористической организацией

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Великобритании в пятницу внесло группу "Вагнер" в список террористических организаций, чья деятельность запрещена на территории страны.

"Запрет вступает в силу немедленно и делает принадлежность к группе "Вагнер" или ее активную поддержку уголовным преступлением с потенциальным тюремным заключением сроком до 14 лет, которое может быть назначено вместе со штрафом или вместо него", - сообщается на сайте МВД.

Помимо "Вагнера", в список запрещенных в Великобритании входит 78 других организаций.