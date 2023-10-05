Президент РФ заявил о фрагментах гранат в телах погибших на самолете Пригожина

По его словам, следствие не выявило следов внешнего воздействия

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В телах погибших при крушении самолета, в котором находился предприниматель Евгений Пригожин, обнаружены фрагменты ручных гранат, внешнего воздействия на самолет не было, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я знаю, наверняка, висит в воздухе вопрос, что случилось с руководством компании (ЧВК "Вагнер" - ИФ). Мы знаем об авиакатастрофе. Вот мне руководитель Следственного комитета об этом докладывал буквально на днях: в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было, это уже установленный факт, результат экспертизы, проведенной Следственным комитетом РФ", - заявил Путин на заседании международного клуба "Валдай".

Следствие не завершено, продолжил президент.

"Да, к сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в (офисе - ИФ) компании ("Вагнер" - ИФ) в Санкт-Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и пять килограммов кокаина. Но, повторяю еще раз, на мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу. Но она не была проведена", - сказал Путин.

Он добавил, что сообщенные им сведения являются установленным следствием фактом.

23 августа близ населенного пункта Куженкино в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer Legacy. Пригожин был в числе погибших.