Песков подтвердил, что экс-глава штаба "Вагнера" работает в Минобороны РФ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Экс-начальник штаба группы "Вагнер", полковник в отставке Андрей Трошев, с которым накануне встречался президент РФ Владимир Путин, теперь работает в Министерстве обороны, подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, работает в МО", - сказал Песков на просьбу пояснить, в каком качестве Трошев был на встрече у президента.

В ходе этой встречи Путин поручил Трошеву заняться "формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего в зоне специальной военной операции".

Президент подчеркнул, что Трошев сам воевал в таком подразделении и знает, как организовать боевую работу самым успешным образом.

Во встрече также принял участие замглавы Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров, курирующий вопросы боевой подготовки.