Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Руководство TikTok начало переговоры о возможной продаже соцсети

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Социальная сеть TikTok ведет переговоры о продаже с потенциальными покупателями на фоне заявлений американских властей о запрете приложения в США, сообщает New York Post со ссылкой на источники.

"Переговоры между TikTok и потенциальными покупателями приложения разгораются. TikTok обдумывает свои варианты и изучает возможные сделки, которые рассматривались и ранее, когда в 2020 году Дональд Трамп, будучи президентом, угрожал запретить приложение", - сообщили источники издания, близкие к компании.

Они не уточнили, с кем именно руководство руководство соцсети ведет переговоры, однако в 2020 году возможное сотрудничество обсуждалось с американской корпорацией по производству ПО Oracle и американской компанией оптовой и розничной торговли Walmart, которые в случае заключения тогда сделки смогли бы взять под контроль дочернюю компанию TikTok в США, пользовательские данные и модерацию контента.

"В четверг, 23 марта, гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу даст показания перед комитетом Палаты представителей по энергетике и торговле о связях компании с Китаем", - сообщает издание.

Ранее в четверг издание The Hill сообщало, что администрация американского президента Джо Байдена требует, чтобы китайские владельцы соцсети TikTok продали свои доли, в противном случае приложение могут запретить в США. Уточняется, что такое требование выдвинул комитет Минфина по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS).

В конце прошлого года Конгресс США одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.

В феврале Белый дом предоставил всем федеральным агентствам 30 дней на то, чтобы удалить TikTok со всех правительственных электронных устройств.

В свою очередь, американские законодатели планируют рассмотреть законопроект, который позволит президенту Соединенных Штатов вовсе запретить приложение.

В общей сложности тринадцать штатов США уже приняли меры против TikTok, который принадлежит компании ByteDance, базирующейся в Китае.

По мнению американских властей, правительство КНР может использовать китайское приложение для сбора данных американских пользователей.

Приложение TikTok насчитывает более 100 млн пользователей в США.

США TikTok Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Манифестации против пенсионной реформы во Франции обернулись столкновениями с полицией

Манифестации против пенсионной реформы во Франции обернулись столкновениями с полицией

Профсоюзы Франции назначили новую акцию протеста против пенсионной реформы на 23 марта

Профсоюзы Франции назначили новую акцию протеста против пенсионной реформы на 23 марта

Президент Черногории распустил парламент

Что произошло за день: четверг, 16 марта

Военные в Ливии заявили об обнаружении пропавших ранее 2,5 тонн урана

В Дании заявили, что не допустят Россию к расследованию взрывов на "Северных потоках"

В Дании заявили, что не допустят Россию к расследованию взрывов на "Северных потоках"

РПЦ разорвала отношения с главой Кипрской православной церкви

В Молдавии официально переименовали молдавский язык в румынский

В Молдавии официально переименовали молдавский язык в румынский

Россия продлила "зерновую сделку" на 60 дней

Правительство Франции одобрит пенсионную реформу без согласия парламента

Правительство Франции одобрит пенсионную реформу без согласия парламента
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });