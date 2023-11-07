Число турпоездок россиян за рубеж за девять месяцев 2023 года выросло на 50%

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российские туристы с января по сентябрь совершили 7 млн поездок за рубеж с целью туризма, это на 50% больше, чем за тот же период годом ранее, общее число зарубежных поездок выросло на 20,5% и составило 21 млн, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ РФ.

"Россияне с января по сентябрь совершили 7,06 млн зарубежных поездок с целью туризма, что на 50,2% больше, чем за тот же период 2022 года (4,7 млн), но вдвое меньше, чем в допандемийном 2019 (14,08 млн). Общее число выездов за рубеж со всеми целями с января по сентябрь составило 21 млн. Это на 23% больше, чем за первые девять месяцев 2022 года (17,1 млн)", - говорится в сообщении.

Как напоминают в РСТ, пока показатели выездного туризма далеки от допандемийного уровня. В 2019 году число турпоездок за рубеж за первые три квартала составило 14,08 млн, а выезд со всеми целями - 35,2 млн.

"Тройка лидирующих туристических направлений не изменилась по сравнению с 2022 годом - это Турция (3,4 млн поездок), ОАЭ (922,6 тыс.), Египет (739,2 тыс.). Все три страны приняли значительно больше российских туристов, чем годом ранее - на 24%, 68% и 50,7% соответственно. Среди остальных стран в первой десятке изменения есть. Вернулись в лидеры Таиланд (519,7 тыс.) и Китай (135,9 тыс.), ушли Мальдивы и Сербия. Среди пяти входивших в рейтинг в прошлом году стран СНГ Армения (335,9 тыс.), Узбекистан (121,9 тыс.), Азербайджан (116,9 тыс.) и Казахстан (113,3 тыс.) сохранили позиции, а Киргизия опустилась на 13-е место. И впервые в топ-10 направлений российского туризма вошла Куба (93,9 тыс.)", - отмечают в РСТ.

Во вторую десятку наиболее популярных у российских туристов стран вошли Шри-Ланка (81,5 тыс. поездок), Мальдивы (72,3), Киргизия (55,8), Сербия (50,2) Индия (45,2), Катар (43,3), Грузия (33,7), Израиль (27,7), Оман (18,2), Таджикистан (15,9).

"Рост показывают те страны, куда выполняются прямые рейсы из России. На пограничном контроле в российских аэропортах для статистики фиксируется первый пункт посадки самолета независимо от того, куда на самом деле направляется человек - даже если в его билете указана конечная точка маршрута. Поэтому в данных Пограничной службы РФ по итогам девяти месяцев выезд в те страны, куда российские туристы летят стыковочными рейсами, обозначен нулями", - поясняет вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

В результате, по его словам, в рейтинг туристических направлений не попадают европейские страны, за исключением Сербии, хотя поток туда отнюдь не нулевой.

Как подчеркивает эксперт, именно появление или расширение прямой перевозки с учетом низкой базы прошлого года позволило показать колоссальный рост турпотока Таиланду, Китаю, Шри-Ланке, Кубе, Индии, Грузии, Тунису, Марокко и другим странам.

Первую десятку стран по выезду со всеми целями возглавляет Абхазия (4,6 млн поездок). На втором месте - Турция (4,59 млн), на третьем - Казахстан (2,3 млн). Также в первой десятке - ОАЭ (1,2 млн поездок), Египет (920 тыс.), Армения (890 тыс.), Грузия (880 тыс.), Таиланд (690 тыс.) и Китай (610 тыс.). Из европейских стран в нее вошла только Финляндия, куда выехало более 500 тыс. россиян.