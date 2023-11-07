Ремонт подводной линии связи "Ростелекома" на Балтике займет 10 дней

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Авария на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) от Кингисеппа до Калининграда на Балтике не отразилась на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям в Калининградской области, ее должны устранить за 10 дней, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Ростелеком".

"Связь Калининградской области с остальной территорией России функционирует в штатном режиме. Авария на подводной ВОЛС от Кингисеппа до Калининграда не отразилась на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям в области - передача данных организована по наземным маршрутам, также есть резервные спутниковые каналы связи", - заявили в компании.

Повреждение кабеля в акватории Балтийского моря было зафиксировано 7 октября 2023 года в 23.30 по московскому времени. Место повреждения кабеля находится на расстоянии 28 км от поврежденного 8 октября участка газопровода Balticсonnector, уточнили в пресс-службе "Ростелекома".

"После получения информации об аварии на ПВОЛС службы "Ростелекома" приступили к планированию и подготовке восстановительных работ. Перед проведением работ правительству Финляндии, так как часть маршрута проходит в исключительной экономической зоне этой страны, и всем заинтересованным ведомствам были направлены уведомления о необходимости ремонта и начале работ", - сообщили в "Ростелекоме".

Специализированное судно "Спасатель Карев" начало ремонт линии 5 ноября. Ориентировочные сроки ремонта - 10 рабочих дней в зависимости от погодных условий.