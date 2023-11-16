Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Чукотка запросила выделение дополнительных спутниковых резервных каналов

Чукотка запросила выделение дополнительных спутниковых резервных каналов
День Чукотки на выставке-форуме "Россия"
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - После нескольких аварий на волоконно-оптических линиях связи, из-за которых Чукотка оставалась без интернета, Чукотский АО запросил у Минцифры выделение дополнительных спутниковых резервных каналов, сообщил в Telegram губернатор Владислав Кузнецов.

"Произошел очередной инцидент с ВОЛС. Чукотка накануне вновь осталась без связи, - написал он. - Восстановительные работы завершили сегодня утром".

По предварительным данным, причиной нарушения связи названы земляные работы сторонней организации между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний Камчатского края.

"Для предотвращения ситуаций в дальнейшем, после повреждения на подводной части линии, которое произошло в прошлый раз, направили в Росрыболовство обращение, о необходимости уведомлять суда о маршрутах ВОЛС, которые выходят в море для траления рыбы, - заявил Кузнецов. - Кроме того, запрашиваем у Минцифры выделение дополнительных спутниковых резервных каналов, а также предлагаем возобновить федеральное субсидирование компенсации стоимости тарифов".

15 ноября "Ростелеком" сообщил, что услуги связи на Чукотке и частично на Камчатке были временно недоступны из-за повреждения наземной части магистральной линии связи на Камчатке между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний.

Департамент промышленной политики Чукотки затем сообщил, что связь в округе восстановлена, "услуги связи доступны в полном объеме с 09:01 местного времени 16 ноября".

15 ноября вечером доступ к интернету пропал и на Камчатке, а также какое-то время не было мобильной связи. По сотовым телефонам дозвониться можно было только по номеру экстренных служб 112. Не работали банкоматы и другие сервисы. Утром 16 ноября, примерно через 14,5 часов после отключения, услуги связи на Камчатке были восстановлены, появился мобильный и проводной интернет, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Минцифры Росрыболовство Ростелеком Чукотка Камчатка Владислав Кузнецов ВОЛС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Регионам предложили сдать в аренду ненужные отделения "Почты России"

Регионам предложили сдать в аренду ненужные отделения "Почты России"

Что произошло за день: среда, 15 ноября

Из сектора Газа на территорию Египта в среду выехали 88 россиян

Росстат зафиксировал снижение себестоимости добычи нефти в России

Росстат сообщил об ускорении роста ВВП в III квартале до 5,5%

Росстат сообщил об ускорении роста ВВП в III квартале до 5,5%

Росимущество одобрило дробление акций "Транснефти" с коэффициентом 1 к 100

Мишустин предложил привлечь частный бизнес к строительству взлетных полос

Мишустин предложил привлечь частный бизнес к строительству взлетных полос

Банки топ-10 за месяц повысили ставки по вкладам на срок до года до 13,3%

Банки топ-10 за месяц повысили ставки по вкладам на срок до года до 13,3%
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Апелляционный суд утвердил наказание Фургалу в 22 года колонии

Расчеты по предсанкционным сделкам на "СПБ бирже" начнутся в пятницу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });