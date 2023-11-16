Чукотка запросила выделение дополнительных спутниковых резервных каналов

День Чукотки на выставке-форуме "Россия" Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - После нескольких аварий на волоконно-оптических линиях связи, из-за которых Чукотка оставалась без интернета, Чукотский АО запросил у Минцифры выделение дополнительных спутниковых резервных каналов, сообщил в Telegram губернатор Владислав Кузнецов.

"Произошел очередной инцидент с ВОЛС. Чукотка накануне вновь осталась без связи, - написал он. - Восстановительные работы завершили сегодня утром".

По предварительным данным, причиной нарушения связи названы земляные работы сторонней организации между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний Камчатского края.

"Для предотвращения ситуаций в дальнейшем, после повреждения на подводной части линии, которое произошло в прошлый раз, направили в Росрыболовство обращение, о необходимости уведомлять суда о маршрутах ВОЛС, которые выходят в море для траления рыбы, - заявил Кузнецов. - Кроме того, запрашиваем у Минцифры выделение дополнительных спутниковых резервных каналов, а также предлагаем возобновить федеральное субсидирование компенсации стоимости тарифов".

15 ноября "Ростелеком" сообщил, что услуги связи на Чукотке и частично на Камчатке были временно недоступны из-за повреждения наземной части магистральной линии связи на Камчатке между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний.

Департамент промышленной политики Чукотки затем сообщил, что связь в округе восстановлена, "услуги связи доступны в полном объеме с 09:01 местного времени 16 ноября".

15 ноября вечером доступ к интернету пропал и на Камчатке, а также какое-то время не было мобильной связи. По сотовым телефонам дозвониться можно было только по номеру экстренных служб 112. Не работали банкоматы и другие сервисы. Утром 16 ноября, примерно через 14,5 часов после отключения, услуги связи на Камчатке были восстановлены, появился мобильный и проводной интернет, сообщил корреспондент "Интерфакса".