Срок ремонта повреждения подводной ВОЛС на Чукотке продлен до 29 октября

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" продлило до 29 октября сроки ликвидации повреждения подводной части волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) на Чукотке, кабель которой был поврежден рыболовным тралом, сообщила пресс-служба Хабаровского филиала оператора.

В середине октября работа ВОЛС на Чукотке была приостановлена, предварительно до 23 октября.

"При проведении контрольных измерений на ПВОЛС Петропавловск-Камчатский - Анадырь специалисты обнаружили отклонение параметров подводного участка "оптики" от проектных, вызванное повреждением сторонним судном, проводившим траление в охранной зоне кабеля. Проведение профилактических работ на линии связи требовалось до завершения навигации в Беринговом море. В противном случае кабель мог бы полностью выйти из строя, оставив регион без связи до навигации следующего года", - отмечается в сообщении.

По данным "Ростелекома", сроки дополнительных ремонтных работ нужно продлить до 29 октября.

"В районе проведения работ также ожидаются неблагоприятные гидро-метеоусловия, из-за которых кабельное судно должно покинуть район работ и ожидать завершения шторма, перейдя в зону с благоприятными погодными условиями", - сообщили в пресс-службе.

До завершения сроков работ на ПВОЛС в Анадыре и Угольных Копях телекоммуникационные услуги предоставляются по спутниковым каналам связи. Общая пропускная способность резервных каналов составляет 1250 Мбит/с. Часть емкости предоставлена сотовыми операторами.

"Ростелеком" в 2019 году заключил с Минцифры соглашение о строительстве ПВОЛС Петропавловск-Камчатский - Анадырь. В 2020 году начались изыскательские работы, строительство велось в 2022 году, завершилось 15 декабря 2022 года. Из федерального бюджета на реализацию проекта было направлено более 7 млрд рублей.

Пропускная способность линии связи, проложенной в прибрежной акватории Берингова моря, составляет 100 Гбит/с, возможно расширение до 8 Тбит/с. Фактическая общая протяженность ПВОЛС Петропавловск-Камчатский - Анадырь - Угольные Копи (поселок-спутник Анадыря, расположенный на противоположном берегу Анадырского лимана) составила 2173 км (в том числе 2,15 тысячи км - подводная часть).

До этого доступ в интернет на Чукотке осуществлялся только через спутники.