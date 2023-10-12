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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Связь на Южных Курилах восстановили по временной схеме после повреждения ВОЛС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Связь с населенными пунктами Южных Курил восстановили по временной схеме после повреждения подводного участка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между островами Итуруп и Кунашир, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Сахалинское правительство совместно с оператором связи ПАО "Ростелеком" в сжатые сроки устранили последствия аварии, связанной с повреждением подводного участка ВОЛС между Итурупом и Кунаширом. Оказание услуг связи на Южных Курилах восстановлено по временной схеме", - говорится в сообщении.

Связь восстановили в ночь на 12 октября, пока "по временной схеме, используя уцелевшие жилы кабеля", пользователи "снова получили доступ ко всем необходимым сервисам, включая Интернет и телефонию", заявил через пресс-службу министр цифрового и технологического развития региона Александр Снегирев.

По предварительным данным, место повреждения кабеля находилось в 5 км от береговой линии острова Кунашир. Правоохранительные органы уже расследуют обстоятельства случившегося.

Для резервного обеспечения связи "Ростелеком" дополнительно выделил спутниковый канал с пропускной способностью 100 Мбит/с на случай перебоев со связью. Операторы мобильной связи также активно работают над организацией собственных резервных каналов через спутник.

Федеральное Минцифры помогает региону в восстановлении связи.

7 октября из-за повреждения подводного участка ВОЛС острова Кунашир и Шикотан остались без связи и интернета.

Минцифры Ростелеком Кунашир Итуруп Шикотан Сахалинская область Южные Курилы
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