Проект о долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетах прошел II чтение

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит с 1 января 2024 года в закон о рынке ценных бумаг новый инструмент - долгосрочный индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3).

Законопроект № 471073-8 правительство внесло в парламент в конце октября, он предлагает гражданам с 1 января 2024 года открывать долгосрочный ИИС (на срок от 5 лет) к уже существующим трехлетним ИИС-1 и ИИС-2.

Сейчас по ИИС-1 налоговый вычет предоставляется со взносов на счет (максимально можно получить 52 тысячи рублей. со взносов на 400 тысяч рублей), по ИИС-2 - с полученного инвестиционного дохода. На ИИС-1 и ИИС-2 ежегодно можно вносить до 1 млн рублей.

Ранее глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков пояснял, что сумма, которая будет направляться с 1 января 2024 г. на ИИС-3, не ограничена: "По ИИС-1 и ИИС-2 могут инвестироваться средства в размере до 1 млн рублей. Здесь можете хоть миллиард направлять на инвестиционные цели, используя ИИС-3".

Максимальные сроки открытия ИИС-3: 5 лет - при заключении договора в 2024-2026 годах; 6 лет - при заключении договора в 2027 году; 7 лет - при заключении договора в 2028 году; 8 лет - при заключении договора в 2029 году; 9 лет - при заключении договора в 2030 году. Налоговые вычеты по долгосрочным ИИС будут полагаться в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на его ИИС, и в сумме положительного финансового результата. При этом указанные налоговые вычеты будут предоставляться в совокупности не более чем на 400 тысяч рублей в год (т.е. 13% от 400 тысяч рублей, итого 52 тысячи рублей) для внесения и не более 30 млн рублей в целом по договору для положительного финансового результата.

"То есть, если инвестиционный доход до 30 млн рублей за весь период владения счетом в момент закрытия счета, то столько денег может получить человек, не уплатив налоги. Что касается сроков, то минимальный срок владения, 5 лет, однако размерами срок владения не ограничен, ограничен только размер льгот", - объяснял замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Предполагается установить возможность продолжать пользоваться уже отрытыми ИИС в течение неопределенного срока времени. Граждане смогут изымать все или частично средства с ИИС-3 без потери льгот, в случае если у них возникнут тяжелые жизненные обстоятельства, в частности, если будет необходимо оплачивать дорогостоящее лечение.

Будет дана возможность одному человеку иметь три счета (ИИС-1, ИИС-2, ИИС-3) при условии, что льготы будут суммироваться и делится на все три счета.

Перечисление доходов и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, без их учета на индивидуальном инвестиционном счете не допускается.

"Категории финансовых инструментов, приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, определяются Правительством РФ", - говорится в законопроекте. Ранее Аксаков пояснял, что речь идет о возможности запрета приобретать на ИИС акции иностранных эмитентов.