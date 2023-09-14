Владельцы ИИС-1 и ИИС-2 смогут трансформировать их в ИИС-3

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов первого (ИИС-1) и второго (ИИС-2) типов получат право засчитывать срок их ведения при открытии ИИС нового типа (ИИС-3), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службах Банка России и Министерства финансов.

ЦБ и Минфин подготовили изменения в законодательство, предусматривающие введение с января 2024 года ИИС-3. Поправки вносятся в законы о рынке ценных бумаг и инвестиционных фондах, а также Налоговый кодекс.

"По инициативе Банка России в законопроекты включены положения, предусматривающие право инвестора засчитывать срок ведения "старого" ИИС при открытии ИИС-3. Это позволит сократить минимальный период использования ИИС-3", - сообщили в пресс-службе ЦБ.

Такие изменения повысят интерес частных инвесторов к ИИС-3, полагает регулятор.

Поправки предусматривают, что первые три года минимальный срок действия ИИС-3 для получения налоговых льгот составит пять лет, отметили в пресс-службе Минфина. Затем он плавно (с ежегодным повышением на год) будет увеличен до 10-летнего срока.

Предполагается, что новый инструмент объединит налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2. Инвесторы получат право на получение вычетов как в сумме денежных средств, внесенных на ИИС-3, так и в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям.