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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

РКН составит первый протокол на Илью Яшина за отсутствие маркировки иноагента

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщил, что на бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), осужденного на 8,5 лет за фейки о ВС РФ, будет составлен первый протокол за отсутствие маркировки иноагента на его страницах в соцсетях.

"Роскомнадзор составит первый административный протокол в отношении признанного иноагентом Яшина из-за отсутствия маркировки в материалах, опубликованных в социальных сетях на принадлежащих ему страницах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ)", - сообщили в регуляторе.

В РКН уточнили, что такое правонарушение влечет за собой ответственность в виде штрафа в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

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"За неоднократное нарушение порядка деятельности иноагента предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ", - добавили в регуляторе.

Ранее в соцсетях появилась информация со ссылкой на Яшина о намерении РКН составить в отношении него соответствующий протокол в московском СИЗО, где он в настоящее время содержится.

Яшин был задержан и арестован в июле 2022 года.

Мещанский суд 9 декабря 2022 года приговорил Яшина к 8,5 годам колонии общего режима и запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Яшин был признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) 3 апреля 2022 года в ходе трансляции в YouTube.

19 апреля Мосгорсуд оставил приговор Яшину без изменения, отклонив апелляционную жалобу его защиты. Приговор вступил в силу.

Свою вину Яшин не признаёт. Его защита обжаловала приговор в кассационной инстанции.

Роскомнадзор Илья Яшин
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