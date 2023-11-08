Минздрав отчитался о закупках лекарств для инфицированных ВИЧ и гепатитами В и С

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Поставки лекарств в регионы для пациентов, инфицированных ВИЧ в сочетании вирусами гепатита B и C, ведутся по всем государственным контрактам; прорабатывается вопрос дополнительной закупки препаратов до конца 2023 года, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве России.

Средства из федерального бюджета, предусмотренные на 2023 год, законтрактованы на сумму 31,7 млрд рублей; заключено 98 госконтрактов на поставку препаратов по 27 международным непатентованным наименованиям. Также продолжается исполнение пяти долгосрочных контрактов на общую сумму 13,6 млрд рублей в 2023 году. По 76 госконтрактам поставка осуществлена в полном объеме, 22 контракта находятся в стадии исполнения, говорится в сообщении.

В Минздраве также сообщили, что в проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы предусмотрены дополнительные бюджетные средства в размере 2,662 млрд рублей ежегодно на обеспечение препаратами лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании вирусами гепатита B и C. Предложения о выделении дополнительных средств проработаны Минздравом вместе с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в пределах дополнительных доходов от индексации акцизов на сигареты и папиросы. Это позволит дополнительно увеличить охват пациентов терапией.

Также в министерстве отметили, что за счет средств федерального бюджета осуществляется централизованная закупка 67 лекарственных препаратов по 39 международным непатентованным наименованиям для антиретровирусной терапии и лечения гепатитов В и С.

"Коммерсантъ" 8 ноября сообщил, что пациентские организации с весны просят решить проблему с госзакупками лекарств для ВИЧ-инфицированных россиян, одновременно зараженных гепатитом С. По данным профильной НКО, в 2023 году бесплатную терапию получат от государства 2,5 тысячи таких пациентов, хотя в стране их около 300 тысяч, отмечается в материале.