Регионы РФ за три года получат 13,5 млрд руб. на закупку лекарств от гепатита С

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит субъектам РФ 13,5 млрд рублей на закупку лекарств от гепатита С.

"Глава государства поставил задачу обеспечить поэтапную реализацию мероприятий по борьбе с гепатитом С и минимизировать риски его распространения. Правительство направит российским субъектам 4,5 млрд рублей на закупку лекарств, которые нужны при столь серьезном заболевании. По столько же запланировано на следующие два года", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

С учетом вложений самих регионов, продолжил премьер, общий объем средств на эти цели в течение трех лет составит порядка 18 млрд рублей. "Это позволит обеспечить терапией порядка 76 тысяч человек", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что ранее правительство предусмотрело свыше 1 млрд руб. ежегодно на централизованное приобретение препаратов пациентам с ВИЧ-инфекцией в сочетании с гепатитами, профинансировало развитие донорства костного мозга, на что было выделено 400 млн рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь сообщила, что выделение дополнительного финансирования в размере 4,5 млрд руб. позволит оказать помощь еще примерно 25 тыс. больных ежегодно.

"Для пациентов, инфицированных ВИЧ-инфекцией, мы дополнительно выделяем 1,1 млрд. рублей. Это позволит пролечить более 10 тыс. пациентов, по сравнению с 2023 годом такая помощь увеличится в два раза", - отметила вице-премьер.

Она напомнила, что ранее были утверждены правила ведения Федерального регистра больных с гепатитами, который начнет свое функционирование с 1 сентября 2024 года.