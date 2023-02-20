Эксперт объяснил суть предложенных Минздравом критериев медпомощи больным с гепатитом С

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов объяснил, что предложенные министерством критерии оказания медпомощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС) позволит дать приоритет в системе ОМС пациентам, которые нуждаются в стационарном лечении.

"Обеспечение исполнения предлагаемых критериев со стороны территориальных органов исполнительной власти в области здравоохранения и территориальных фондов ОМС позволит установить внутри системы ОМС приоритет групп пациентов, которые нуждаются именно в стационарном лечении и кратно расширить охват лечением пациентов с ХВГС в текущем году", - сказал он.

По его словам, оказание медпомощи при продвинутых формах заболевания требует обеспечения должного контроля за процессом лечения, достигаемого только в госпитальных условиях.

В течение 2022 года госпитальную помочь в рамках системы ОМС получили около 6 тыс. пациентов с хроническим вирусным гепатитом С. В настоящее время на учете состоят более 65 тыс. пациентов с ХВГС, требующих безотлагательного начала лечения, большая часть которых имеет сочетанные, в том числе инвалидизирующие, заболевания.

"При этом, на догоспитальном этапе помощь пациентам с гепатитом С может быть оказана как за счет регионального бюджета (региональные программы), так и федерального", - отметил специалист.

При итоговом формировании критериев предложения от врачебного и пациентского сообщества будут должным образом проработаны, добавил Чуланов.

Общественная организация "Вместе против гепатита" попросила президента Владимира Путина проверить "законность и правомерность" проекта приказа Минздрава о критериях оказания медпомощи пациентам с гепатитом С, сообщил "Коммерсантъ". Как уточнила газета, пациентское сообщество находит дискриминационным предложение Минздрава лечить за счет ОМС только больных на поздних стадиях фиброза и с циррозом печени.