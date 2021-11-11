Из проекта бюджета исчезли деньги на лечение гепатита С, которые поручал выделить Путин

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Из проекта федерального бюджета, который Госдума готовится рассмотреть во втором чтении, пропали средства на лечение гепатита С, которые поручал выделить президент РФ Владимир Путин, сообщил депутат от КПРФ Алексей Куринный.

"Поручение президента было с последнего послания - обеспечить лекарственное обеспечение лечения гепатита С. Первоначально сумма была в проекте бюджета - 30 млрд, сейчас вообще нет, пропала", - сказал Куринный в четверг на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Замминистра финансов РФ Павел Кадочников на это ответил: "Это к Минздраву. Этот вопрос рассматривался в рамках подготовки проекта бюджета, во внесенных поправках сейчас этой позиции нет. Президент дал указание разработать программу лекарственного обучения, соответственно, этот вопрос Мнздравом прорабатывается с точки возможностей финансирования. К сожалению, пока возможностей изыскать (средства - ИФ) в бюджете не нашли".

В ответ Куринный спросил: "При 1,5-триллионом профиците?" Кадочников на это ответил, что "есть приоритеты бюджета, все они сформулированы в программе развития здравоохранения, поручения президента приоритетны, это реализация посланий, эти вещи полностью обеспечены".

21 апреля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Он поручил правительству РФ реализовать дополнительные меры по противодействию заболеваниям, которые являются основной причиной преждевременной смертности россиян, – это сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания. Отдельно президент выделил гепатит С: "Много молодых жизней уносит гепатит C. Здесь тоже необходимы решения, которые позволят в горизонте десятилетия свести к минимуму эту опасность для здоровья нации".

Как сообщала газета "Коммерсантъ", в России менее 1% больных гепатитом С лечат бесплатно: в прошлом году было закуплено около 20 тыс. курсов препаратов стоимостью более 7 млрд рублей, всего же больных гепатитом С около 2,3 млн, и денег требуется около 70 млрд. При этом в России нет масштабных централизованных закупок лекарств от гепатита. Минздрав закупает их для пациентов, у которых гепатит является сочетанной инфекцией, например, для пациентов с ВИЧ. Регионы также могут закупать лекарства, но обеспечивают лишь малую долю пациентов. Средняя стоимость одного курса лечения составляет 300–400 тыс. руб.

Межрегиональная общественная организация "Вместе против гепатита" в конце сентября повторно обратилась в правительство РФ с просьбой отдельным пунктом включить в госпрограмму "Развитие здравоохранения" мероприятия, направленные на снижение заболеваемости и смертности от гепатита С.