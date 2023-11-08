Шесть человек погибли, 58 пострадали из-за обстрелов территории ДНР за сутки

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Почти 60 человек пострадали, еще шестеро погибли в результате обстрелов ДНР во вторник, сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По состоянию на 12:00 поступили подтвержденные сведения о 55 пострадавших гражданских лицах. Таким образом, в результате вчерашних обстрелов территории Донецкой Народной Республики жертвами стали 64 человека (шесть погибших и 58 раненых, в т. ч. трое детей)", - говорится в сообщении СЦКК, распространенном в среду.