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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Мэр Донецка сообщил о 25 пострадавших в результате обстрела города

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Двадцать пять человек пострадали в результате удара по Донецку во вторник вечером, сообщил мэр города Алексей Кулемзин; накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил о как минимум шестерых погибших.

Согласно сообщению, распространенному в среду пресс-службой мэра, ранения получили 19 женщин и шестеро мужчин, в том числе пассажиры маршрутного такси.

Вечером во вторник глава Донецкой народной республики Пушилин сообщил, что в результате трехкратного обстрела центра Донецка из РСЗО HIMARS, по предварительной информации, погибли шесть человек.

Накануне Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку, сообщил первый заместитель российского постпреда при Организации Дмитрий Полянский.

ДНР Денис Пушилин Донецк
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