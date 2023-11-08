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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Костин попросил у Набиуллиной регуляторных послаблений для IT-вложений банков

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин попросил Банк России скорректировать регулирование для снижения расходов банков на внедрение новых технологий.

Модерируя пленарную сессию форума Finopolis, глава ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила, что в прошлом году на форуме Костин назвал банковскую сферу сферой услуг, где необходимо обслужить клиента быстро, хорошо и дорого.

"Означает ли это, что чат-боты и роботы смогут обслуживать быстро, хорошо и недорого?", - спросила она главу ВТБ на сессии, посвященной внедрению искусственного интеллекта.

"Я думаю, что этот процесс можно любить или не любить. Он происходит и будет происходить, и тут от него не отмажешься, как бы мы ни хотели. И я думаю, что в банковской сфере использование искусственного интеллекта будет одним из наиболее важных конкурентных преимуществ именно тех финансовых структур, которые смогут этого достичь, а другие, на мой взгляд, будут постепенно отмирать, уходить в прошлое", - заявил Костин.

"Что касается "быстро, хорошо и недорого", я думаю, что искусственный интеллект приведет к тому, что быстро и, надеюсь, хорошо. Но что касается "недорого", сегодня мы вынуждены, и это естественно, вкладывать огромные деньги в развитие информационных технологий, включая искусственный интеллект", - добавил он.

По его словам, бюджет ВТБ на следующий год предусматривает 160 млрд рублей вложений в развитие информационных технологий.

"Хотелось бы тут ввернуть вопрос Центральному банку, потому что все эти вложения считаются нематериальными активами и должны вычитаться из регуляторного капитала", - заявил Костин, пошутив, что опять возвращается к теме Базеля.

Костин последовательно выступает за модификацию Базельского регулирования и весной 2022 года даже в шутку предложил назвать новое национальное регулирование "Воронеж-1".

Он отметил, что даже европейский надзорный орган, который "особенно известен как удушитель банковского сектора", предлагает рассрочки на три года.

"Поэтому формула остается старой пока, но в перспективе это будет удешевляться. Герман Оскарович (Греф - ИФ) уже говорил, что Сбербанк уже больше зарабатывает, чем тратит. Мы пока этой стадии еще не достигли, мы вкладываем и вкладываем", - сказал Костин.

"Будем двигаться в сторону Воронежа!" - ответила Набиуллина на просьбу главы ВТБ.

Андрей Костин Базель Банк России ВТБ Сбербанк Эльвира Набиуллина ЕЦБ
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