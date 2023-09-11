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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Сбербанк ждет доход свыше 350 млрд рублей от внедрения технологий ИИ в 2023 году

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Доходы Сбербанка от внедрения технологий искусственного интеллекта (artificial intelligence, AI, ИИ) в 2023 году превысят 350 млрд рублей, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"Финансовый эффект от внедрения инструментов AI только за три года - с 2020-го по 2022-й - составил 560 млрд рублей накопительным итогом со среднегодовым темпом роста около 50%. Ожидаем, что в этом году эффект превысит 350 млрд рублей", - заявил он.

По его словам, основной рост доходов банка искусственный интеллект обеспечивает в риск-менеджменте и в персонализации предложений для клиентов.

"Максимальное сокращение расходов ИИ дает в повышении операционной эффективности, в том числе в оптимизации офисов и маршрутов инкассации, а также в переводе части взаимодействия с клиентами на чат-боты и виртуального ассистента", - добавил Ведяхин.

Сбербанк на вложенный в технологии искусственного интеллекта $1 млрд в год получает примерно $3 млрд, заявил в июле президент - председатель правления банка Герман Греф. Он отметил, что Сбербанк инвестирует в это направление уже примерно 12-13 лет.

Сбербанк в 2022 году заработал от внедрения технологий искусственного интеллекта 250 млрд рублей.

Герман Греф Александр Ведяхин Сбербанк
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