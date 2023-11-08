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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Более 1 трлн рублей будет вложено в создание новых курортов на пяти морях в РФ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Сформированы предложения по разработке 10 инвестиционных проектов в семи субъектах России в рамках проекта по созданию новых курортов на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, сообщил в среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Объем инвестиций прогнозно составит более одного триллиона рублей, преимущественно это внебюджетные средства. Будет создано свыше 61 тыс. новых рабочих мест. Мультипликатор по этим проектам: на каждый вложенный рубль федеральных средств более 10 рублей внебюджетных инвестиций", - цитирует пресс-служба Чернышенко его выступление на совещании по проекту "5 морей и озеро Байкал".

По данным пресс-службы, четыре из 10 проектов находятся на Юге России. Это "Приморск" в Запорожской области на Азовском море, "Золотые пески", в том числе и проект "Семейные Курорты. Крымская Ривьера" в Крыму, расположенные на Черном море, и мега-проект "Новая Анапа" в Краснодарском крае.

Дмитрий Чернышенко
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