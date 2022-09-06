Путин поручил создать в России крупные круглогодичные морские курорты

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В России на федеральном уровне требуется создание всесезонных курортов на побережье Черного, Балтийского, Каспийского, Азовского морей, а также в Приморье, которые смогли бы ежегодно принимать до 10 млн туристов, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"Остановлюсь на ряде проектов, реализация которых требует решения на федеральном уровне. Так, огромным спросом у наших граждан пользуется отдых на море. Поэтому надо активнее использовать богатейший потенциал Черного моря, Каспийского, Азовского, Балтийского, а также дальневосточного приморья. И тщательно проработать вопрос создания здесь крупных федеральных курортов", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по развитию туризма в России.

Как отметил Путин, курорты должны быть всесезонными, современными, с комфортной инфраструктурой, включая бассейны, чтобы там каждый год смогли отдохнуть до 10 млн человек.

Ранее сообщалось, что Путин на заседании предложил воссоздать на современном уровне известный в советское время курорт Каякент (Дагестан) на Каспийском море.