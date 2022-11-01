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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Путин поручил правительству разработать проекты новых морских курортов в России

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2023 года представить предложения по созданию новых круглогодичных морских курортов на территории России.

"Представить предложения по созданию к 2035 году на территории Российской Федерации федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 млн человек в год, по определению территорий, на которых могут быть созданы эти курорты", - говорится в перечне поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета, опубликованном на сайте Кремля.

Как отмечается в документе, мастер-планы курортов должны быть спроектированы с учетом бассейнов с искусственным подогревом и с привлечением к этой работе ведущих компаний, имеющих опыт территориального проектирования лучших мировых курортов.

Срок исполнения поручения - 1 марта 2023 года.

На заседании госсовета по туризму во Владивостоке 6 сентября Путин назвал ряд проектов, реализация которых требует решения на федеральном уровне. Среди них - курорты на побережье Черного, Балтийского, Каспийского, Азовского морей, а также в Приморье. Также президент предложил воссоздать на современном уровне известный в советское время каспийский курорт Каякент в Дагестане.

Владимир Путин
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