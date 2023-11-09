Частные клиники Крыма добровольно отказались от проведения абортов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Частные клиники Крыма уведомили Министерство здравоохранения республики о добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

"Руководителям коммерческих клиник было предложено внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов. Коллеги положительно оценили данную инициативу, и на сегодняшний день все частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав региона о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности", - сказал через пресс-службу глава ведомства Константин Скорупский.

Таким образом, искусственное прерывание беременности в Крыму будут проводить только в государственных организациях. При этом во всех женских консультациях пациенток, обратившихся по поводу аборта, направляют на психологическую консультацию.

По данным Минздрава, за девять месяцев 2023 года такие консультации в Крыму прошли 1037 женщин, из которых 219, или 21,1%, решили сохранить беременность (за аналогичный период 2022 года - 10,1%).