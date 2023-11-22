Аксенов объяснил отказ частных клиник Крыма делать аборты общественной инициативой

Глава Республики Крым Сергей Аксенов Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Инициатива об отказе частных клиник Крыма от оказания услуг по прерыванию беременности исходит от общественности, заявил глава республики Сергей Аксенов журналистам.

"Решение частных клиник Крыма об отказе от абортов - важная общественная инициатива, которая была выдвинута без участия органов власти. Будут ли какие-то решения на федеральном уровне, сказать сложно", - сказал Аксенов.

При этом он подчеркнул, что запрещать проведение абортов и каким-либо образом ограничивать личные свободы власти региона не собираются. Глава Крыма призвал искать в этом вопросе индивидуальный подход и баланс.

"Надо формировать общественную позицию, обеспечить организационные моменты в медицинских учреждениях, вести работу и с врачами, и с пациентами. В том числе давать соответствующую социальную рекламу, показывать, что аборт неприемлем по моральным причинам, что это вред и организму женщины, и обществу", - отметил он.

Аксенов также обозначил свою личную позицию по этому вопросу: "Если нет каких-то серьезных противопоказаний, то делать аборт необходимости нет".

В начале ноября сообщалось, что все частные клиники Крыма уведомили министерство здравоохранения республики о добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. Аборты теперь проводят только в государственных организациях, где пациенток предварительно направляют на психологическую консультацию.