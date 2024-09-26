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В Минфине сказали, что решение вопроса об интернет-торговле вином заморожено

В Минфине сказали, что решение вопроса об интернет-торговле вином заморожено
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Решение спорного вопроса об организации в России торговли вином через интернет заморожено, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Заморожен. Позиция Минздрава неизменна, они против. Соответственно, вопрос не двигается", - ответил он на соответствующий вопрос.

Интернет-торговля алкоголем в стране запрещена с 2007 года, но все последующие годы предпринимались попытки ее легализации. Сначала Минфин подготовил соответствующий законопроект, ориентированный на начало онлайн-торговли с 2020 года. Но против этого выступили Минздрав и МВД.

В 2021 году президент поручил правительству и "Почте России" провести эксперимент по продаже российских вин. Канал продаж должен был администрироваться через агрегаторы "Почты России". Предполагалось, что продажи начнутся в 2023 году.

В апреле 2023 года правительство одобрило и внесло в Госдуму законопроект о проведении эксперимента по розничной онлайн-продаже отечественного вина с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года на территории Москвы и Московской области. Но против эксперимента выступило МВД. В министерстве отметили, что ведомство не участвовало в подготовке этого законопроекта, разработкой которого занимался Минфин.

Против онлайн-торговли и Росалкогольтабакконтроль. В интервью "Российской газете" в марте 2024 года руководитель службы Игорь Алешин заявил, что при имеющемся количестве легальных магазинов острой необходимости в таком дополнительном канале продаж нет. "Последствия этого разрешения могут быть непредсказуемыми", - сказал он.

В то же время Минсельхоз поддерживает эту идею. "Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Мы с Минфином долго работали над законопроектом, который утверждал эксперимент через "Почту России", - сообщила замминистра сельского хозяйства Марина Афонина на Всероссийском винодельческом форуме в октябре прошлого года в Москве.

Алексей Сазанов МВД Минздрав Минсельхоз Минфин правительство Почта России
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