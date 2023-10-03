Силуанов заявил об отсутствии единой позиции по онлайн-торговле алкоголем

Фото: "Интерфакс"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ пока не имеет единой позиции по такому дискуссионному вопросу, как онлайн-торговля алкоголем. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации по проекту бюджета на 2024-2026 годы во вторник.

"Пока мы не имеем единой правительственной позиции. Поэтому слышим, будем формировать мнение правительства по этому вопросу", - сказал он, добавив, что эта "достаточно дискуссионная тема" в правительстве обсуждалась.

"Есть ведомства, которые поддерживают (организацию онлайн-торговли алкоголем - ИФ), в данном случае Минфин. Есть ведомства, которые категорически против. Есть плюсы и минусы такого предложения. Мы считаем, что плюсов больше, если установить порядок и контроль за продажей, потому что у нас сейчас продается много алкоголя паленого в интернете, - сказал он. - И никак не получается установить контроль за такого рода сайтами, которые сегодня закрываются, а завтра открываются".

По словам министра, "более правильно все-таки регулировать этот процесс, наводить порядок". "Но есть точки зрения иных ведомств, с которыми у нас пока еще нет договоренности", - сказал Силуанов.

Продажа алкоголя через интернет в РФ запрещена с 2007 года, но все последующие годы предпринимались попытки ее легализации. Сначала Минфин подготовил соответствующий законопроект, ориентированный на начало онлайн-торговли с 2020 года. Но против этого выступили Минздрав и МВД.

В 2021 году президент РФ поручил правительству и "Почте России" провести эксперимент по продаже российских вин. Канал продаж должен был администрироваться через агрегаторы "Почты России". Предполагалось, что продажи начнутся в 2023 году.

7 апреля правительство РФ одобрило и внесло в Госдуму законопроект о проведении эксперимента по розничной онлайн-продаже отечественного вина с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года на территории Москвы и Московской области. Документ назван "О проведении эксперимента по осуществлению розничной продажи вина, крепленого вина, игристого вина, произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, с использованием специализированного сайта акционерного общества "Почта России" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Однако МВД 12 апреля заявило, что выступает против проведения эксперимента. "Данный законопроект не учитывает существующий запрет на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, так как приобретение через интернет носит непубличный характер, а значит алкоголь может быть заказан в том числе несовершеннолетними гражданами, а местом его доставки возможно определить любую территорию, например, где продажа такой продукции запрещена законом (школы), а также не учитывает имеющиеся региональные ограничения по месту и времени продажи алкогольной продукции", - сообщали "Интерфаксу" в МВД в ответ на соответствующий запрос.

В министерстве отметили, что ведомство не участвовало в подготовке этого законопроекта, разработкой которого занимался Минфин.

Между тем, как заявляла вице-премьер Виктория Абрамченко на первом Всероссийском винодельческом форуме в ноябре прошлого года, эксперимент по онлайн-торговле алкогольной продукцией с использованием возможностей "Почты России" может быть удачным. По ее словам, "все современные способы доставки качественной отечественной винодельческой продукции нужно использовать".