МЧС РФ доставило очередную партию гуманитарной помощи для сектора Газа

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - МЧС России доставило в Египет четвертую партию гуманитарного груза для жителей сектора Газа, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Спецборт МЧС России доставил 25 тонн гуманитарной помощи в Арабскую Республику Египет", - сказали в пресс-службе.

Гуманитарный груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Далее российская помощь будет направлена жителям сектора Газа.

В составе груза: продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи и пледы.

Российская помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова, отметили в ведомстве.

Это уже четвертая партия гуманитарной помощи для населения сектора Газа: в октябре авиация МЧС РФ доставила 27 тонн продуктов питания, а 3 ноября и 5 ноября еще несколько десятков тонн гумпомощи.