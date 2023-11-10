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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

МЧС РФ доставило очередную партию гуманитарной помощи для сектора Газа

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - МЧС России доставило в Египет четвертую партию гуманитарного груза для жителей сектора Газа, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Спецборт МЧС России доставил 25 тонн гуманитарной помощи в Арабскую Республику Египет", - сказали в пресс-службе.

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Гуманитарный груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Далее российская помощь будет направлена жителям сектора Газа.

В составе груза: продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи и пледы.

Российская помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова, отметили в ведомстве.

Это уже четвертая партия гуманитарной помощи для населения сектора Газа: в октябре авиация МЧС РФ доставила 27 тонн продуктов питания, а 3 ноября и 5 ноября еще несколько десятков тонн гумпомощи.

МЧС РФ Египет сектор Газа
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