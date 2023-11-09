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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

В МИД рассказали о последних консультациях с США о "раздражителях"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Недавно прошел очередной раунд консультаций по "раздражителям" в двусторонних отношениях России и США, в целом контакты Москвы и Вашингтона сведены к минимуму, заявил RTVi замглавы МИД Сергей Рябков.

"Каналы диалога между Москвой и Вашингтоном сведены к минимуму по инициативе американской стороны, - сказал он. - На сегодня МИД и Госдепартамент коммуницируют через посольства".

"Плюс к этому эпизодически имеют место очные контакты, в том числе и в третьих странах. Не так давно на ответственном уровне прошел раунд двусторонних консультаций по так называемым "раздражителям" в наших отношениях", - отметил замминистра.

По его словам, "предсказуемо мало прогресса, слабые перспективы движения вперед, хотя уж по вопросам-то функционирования диппредставительств, по визовым делам стоило бы, наверное, двинуться в сторону большей нормальности".

"Пока готовности с той стороны к этому нет", - констатировал он.

"Значит, будем существовать именно в той реальности, которую американцы, ослепленные, по сути дела, ненавистью к современной России, создали и на этом участке. Нас это не выводит из равновесия. Мы вполне довольствуемся тем инструментарием, который имеется. Не хотят - не надо; когда захотят - скажут, мы тогда будем смотреть, нужно нам это или нет", - заявил Рябков.

МИД Госдепартамент США Сергей Рябков
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